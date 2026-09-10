Corsi all’ospedale di Olbia, futuri genitori a lezione dalle ostetriche

Iniziativa di Asl Gallura con le ostetriche a Olbia

Le future mamme e i futuri papà avranno la possibilità di ascoltare le ostetriche dell’ospedale di Olbia. Nuovo appuntamento con l’iniziativa “Nascere al Giovanni Paolo II”. “L’evento è in programma giovedì 17 settembre, alle 10.00, nell’Aula Magna dell’ospedale di Olbia. Le Ostetriche dell’Unità Operativa di Ginecologia del Dipartimento Donne e Minori accompagneranno idealmente le mamme verso il giorno più atteso, con un racconto fatto di informazioni utili, consigli e illustrazioni delle tecniche applicate dalle operatrici sanitarie prima e dopo la nascita del bimbo. L’ingresso è libero, aperto anche ai futuri papà, e non è necessaria la prenotazione”.

Come funziona il corso

“L’appuntamento si sposa con i programmi di integrazione tra ospedale e territorio per il potenziamento delle cure. Le future mamme avranno la possibilità di approcciarsi alla struttura che per qualche giorno sarà una casa per loro e per il nuovo arrivato. Le Ostetriche illustreranno gli stadi del travaglio e del parto e i metodi di contenimento del dolore tramite il movimento e le posizioni, la respirazione e il massaggio. Saranno descritti anche il travaglio, il parto in acqua e l’analgesia con protossido d’azoto“.

“Tra gli argomenti oggetto dell’incontro informazioni semplici ma di grande utilità, come quelle su cosa portare o meno nella valigia quando arriva il momento di recarsi in ospedale e sui benefici del primo contatto tra mamma e neonato, grazie alle tecniche dello skin to skin (contatto pelle a pelle alla nascita tra mamma e bimbo) e del rooming-in (tenere vicino il neonato fin dai primi momenti di vita). Approfondimenti anche sul clampaggio ritardato del cordone ombelicale e sulla donazione del sangue cordonale”.

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