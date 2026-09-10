Dalla Regione 1,3 milioni a Santa Teresa per “Le Porte della Sardegna”

Santa Teresa Gallura si prepara a cambiare volto grazie a un importante investimento regionale con “Le Porte della Sardegna”. Siglato a Cagliari il protocollo d’intesa tra il Comune e l’Assessorato al Turismo per l’attuazione del progetto strategico “Le Porte della Sardegna”. L’accordo sblocca finanziamenti complessivi pari a 1.333.333,33 euro, destinati a ridisegnare il volto urbano e paesaggistico del centro gallurese nei prossimi quattro anni.

Gli obiettivi del Comune

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro e punta a migliorare l’accoglienza, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici esterni al sedime portuale. Il piano di riqualificazione si sviluppa attraverso sei aree strategiche per valorizzare l’identità locale, puntando su materiali tradizionali come il granito, sul verde con essenze autoctone e su una comunicazione turistica moderna ed efficiente.

Il cantiere diffuso toccherà punti nevralgici della mobilità e dell’arredo urbano. In via Ungaretti sono previsti il recupero della scalinata che collega al porto, nuove alberature e una segnaletica multilingue. L’accesso al tunnel in via Montànea sarà impreziosito da rivestimenti in granito e da un maxi schermo informativo dedicato ai visitatori. La viabilità di via del Porto e di via La Marina vedrà il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione dei marciapiedi, la riorganizzazione dei flussi veicolari e la realizzazione di nuove rotatorie per fluidificare il traffico lungo il waterfront.

Particolare attenzione è riservata al tratto comunale di via Pertini, dove il sottopasso si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto grazie a murales ispirati al mare e alle tradizioni della Gallura. L’intervento sarà completato dal potenziamento dell’illuminazione pubblica e dall’installazione di un secondo schermo multimediale.

Interventi concreti che toccano arredo urbano, viabilità, verde pubblico, accessibilità e comunicazione turistica, con particolare attenzione ai materiali locali e all’identità gallurese. Opere pensate per generare benefici duraturi sia per i residenti sia per i visitatori.

“Questo è il frutto di un lavoro serio e di visione. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per rendere Santa Teresa di Gallura sempre più bella, sicura e accogliente “, precisa l’amministrazione comunale.

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