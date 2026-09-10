Meteo Olbia 11 settembre, il sole torna in Gallura ma col maestrale

Il meteo a Olbia per venerdì 11 settembre indica un ritorno a condizioni più stabili dopo il passaggio di giovedì. La perturbazione lascerà spazio a cielo generalmente poco nuvoloso e a una giornata senza precipitazioni. Il vento occidentale, però, continuerà a farsi sentire e accompagnerà la Gallura anche nelle ore centrali.

Olbia avrà una minima di 19 gradi e una massima di 27. A Tempio Pausania sono previsti valori più bassi, tra 16 e 23 gradi. Anche nell’entroterra le temperature resteranno quindi lontane dai valori raggiunti nei giorni scorsi.

Il cambiamento rispetto alla prima parte di settembre sarà evidente soprattutto nelle temperature minime. Le notti saranno più fresche e il caldo delle ore centrali risulterà molto meno intenso rispetto alla fase precedente al passaggio perturbato.

Le previsioni meteo per venerdì 11 settembre in Gallura

Nella zona nord-orientale il cielo sarà poco nuvoloso dall’alba alla sera. ARPAS non prevede precipitazioni e indica venti moderati da ovest per l’intera giornata. Una situazione quindi molto diversa da quella di giovedì, quando il passaggio perturbato porterà nuvole e precipitazioni prima del miglioramento.

Il vento sarà uno degli elementi da tenere in considerazione anche per chi si muoverà lungo la costa. Il bollettino generale prevede mari mossi, localmente molto mossi, mentre le correnti occidentali resteranno moderate in buona parte della giornata.

La giornata sarà comunque più luminosa e stabile. Dopo il passaggio della perturbazione, il sole tornerà a prevalere sulla Gallura, ma senza riportare immediatamente le temperature ai livelli di inizio settimana. Per il fine settimana ARPAS prevede un ulteriore miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso e un leggero aumento delle temperature.

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