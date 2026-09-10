Sicurezza a Olbia, la ricetta di Nizzi: “Un nucleo speciale della Polizia locale”

Il sindaco di Olbia dopo l’accoltellamento in un ristorante.

Non ci sta il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, a dipingere Olbia come una città violenta o insicura dopo i fatti avvenuti recentemente in città. Tuttavia, intende istituire un corpo speciale di Polizia locale. Durante la recente conferenza stampa, il primo cittadino ha dichiarato di volere un nucleo speciale di agenti comunali, composto da esperti, con il compito di affiancare le forze dell’ordine e intensificare i pattugliamenti sul territorio.

Controlli sugli immobili.

Le azioni programmatiche concordate con il Comitato provinciale per l’ordine pubblico prevedono un’attenzione specifica ai controlli sugli affitti irregolari e sull’occupazione abusiva di immobili. Sono già stati avviati i primi interventi per dichiarare inagibili e porre sotto sequestro diverse strutture problematiche, tra cui un edificio in viale Aldo Moro e altri due complessi nella zona industriale usati come rifugi provvisori.

Ok al decoro urbano.

Parallelamente, si punta al decoro e alla prevenzione attraverso il divieto di sosta e il potenziamento dell’illuminazione in vie critiche come via Fiume, per impedire che le auto in sosta facciano da scudo ad attività illecite. L’amministrazione invita infine la popolazione a collaborare attivamente segnalando qualsiasi criticità alle autorità, garantendo anche la possibilità di inviare segnalazioni anonime.

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