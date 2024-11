Incendio a Olbia, suv devastato dalle fiamme nel parcheggio

L’incendio di un Suv a Olbia.

Nella notte di ieri, intorno alle 22:30, un Suv ha preso fuoco in un parcheggio pubblico di via Bazzoni Sircana, a Olbia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno operato con il supporto di un’autobotte per domare le fiamme. Nonostante la rapidità dell’intervento, il veicolo ha riportato danni ingenti.

La polizia di Stato, presente durante le operazioni di spegnimento, ha avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio, che rimangono al momento ignote. Non si registrano feriti e nessun altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze è stato coinvolto.

