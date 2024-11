A Luras 300mila euro per riqualificare le strade del centro storico

L’importante intervento per riqualificare il centro di Luras.

Luras al centro di un importante intervento di rigenerazione urbana. All’amministrazione del paese arrivano dalla Regione 300mila euro per rifare le principali vie del centro storico.

L’intervento promosso dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, riguarda il ripristino della pavimentazione di alcune aree più importanti del comune. In particolare, sarà risistemata via San Pietro e le strade limitrofe, un intervento che, come spiega l’amministrazione nella sua pagina ufficiale, ”va a migliorare l’assetto urbano” e rendere Luras sempre più accogliente e attrattiva.

