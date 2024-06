Incendio nella veranda di un appartamento, allarme a Cannigione

L’allarme in una veranda di Cannigione.

Questa mattina, intorno alle 10, un incendio ha colpito una veranda in legno di una villetta situata in via la Funtana a Cannigione. Non ci sono stati feriti.

La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena è intervenuta prontamente sul luogo, completando con successo le operazioni di spegnimento del fuoco e garantendo la messa in sicurezza della struttura e delle zone circostanti, interessate dall’incendio.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

