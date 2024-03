Campi di calcetto e padel vicini al Cala di Volpe, inchiesta giudiziaria.

È nata un’inchiesta giudiziaria sui campi di calcetto e Padel costruiti vicino all’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Sotto accusa sono finiti, Mario Ferraro, amministratore unico della Sardegna Resort, proprietaria dei terreni e committente dei lavori, Danilo Cannas progettista e direttore di lavori, e Salvatore Sanna, amministratore unico e rappresentante dell’impresa Tecnoverdegarden, esecutrice dei lavori.

In particolare, ai tre è mossa l’accusa di abuso edilizio per non avere ottenuto il nullaosta idrogeologico dalla Forestale, prima della costruzione delle opere. A Cannas è mossa anche l’accusa di aver attestato falsamente l’insussistenza del vincolo idrogeologico.

Come si legge su La Nuova Sardegna, il comandante della Forestale, sentito come testimone dalla pubblica accusa, ha affermato comunque che in ogni caso avrebbe rilasciato parere positivo alla realizzazione dell’opera.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui