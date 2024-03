Olbia Mare, tra i rifiuti abbandonati per strada anche metadone e siringhe

Flaconi di metadone e siringhe tra i rifiuti nelle strade di Olbia Mare.

Mentre continua il duro confronto tra chi vorrebbe che fossero cacciati i cinghiali e chi dà la colpa alle persone che inondano le strade e le cunette di Golfo Aranci e Olbia di rifiuti, alcuni passanti non residenti nel posto ci segnalano di aver rinvenuto flaconi vuoti di metadone e siringhe, tra gli altri oggetti abbandonati nel quartiere di Olbia Mare.

Che Golfo Aranci e Olbia siano luoghi di continui ritrovamenti di piccole o grandi discariche abusive, spesso dovute all’incuria di chi proprio non riesce ad adeguarsi alla raccolta differenziata, è ormai un dato di fatto, oltre che una triste e costante notizia che quasi non sorprende più.

Che i rifiuti per strada attirino animali selvatici alla ricerca di cibo, è, ugualmente, un dato di fatto incontrovertibile. Ed è anche uno dei problemi evidenziati dai detrattori della raccolta porta a porta. Perché molto spesso gli stessi contenitori che contengono i rifiuti sono oggetto di devastanti “ispezioni” dei 4 zampe affamati.

Degrado e reazione del Comune.

Che si rinvengano per strada flaconi di metadone vuoti o siringhe usate, non è, di per sé, una novità assoluta. Ma è un fatto preoccupante per ciò che riguarda le sacche di degrado nelle periferie. Dove la qualità e la quantità crescente dei rifiuti abbandonati inizia a destare preoccupazioni non più solo per quanto riguarda le problematiche ambientali, ma anche, e soprattutto, per ciò che concerne la salute pubblica e la pubblica incolumità.

Il Comune di Olbia è corso ai ripari, rafforzando i controlli e istituendo, di recente, la figura degli ispettori ambientali. In questo modo l’amministrazione comunale ha dimostrato fattivamente sensibilità rispetto al problema, con un provvedimento che mira drasticamente a contrastarlo, attraverso la sorveglianza, e quindi anche con un effetto deterrente. E con la relativa applicazione delle sanzioni. Adesso tocca ai cittadini dimostrare che prevale il senso civico e il rispetto della cosa pubblica. Se non per gli altri, almeno, per sé stessi.

