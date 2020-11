Incidente sulla 131 Dcn, auto esce di strada: ferita una ragazza

L’incidente nel primo pomeriggio.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla 131 Dcn, in direzione Nuoro, poco dopo l’uscita di Orani. Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita di strada.

La ragazza al volante, una 23enne originaria di Cagliari, ha riportato diverse contusioni ma è riuscita ad uscire autonomamente dall’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco di Nuoro che hanno messo in sicurezza l’area dell’indidente.

Presenti anche i carabinieri di Oniferi che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

