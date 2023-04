Per l’incidente di Abbiadori è intervenuto l’elisoccorso

In serata, intorno alle 19:30, si è verificato un violento incidente sulla strada tra Abbiadori e Porto Cervo. Per cause da accertare una motocicletta è uscita fuori strada.

Sul posto sono arrivati il personale del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La squadra ha soccorso il conducente per poi affidarlo alle cure del personale dell’elisoccorso che ha provveduto al trasporto in ospedale. Sul posto anche carabinieri e volontari del 118.

