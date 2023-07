Si ribalta con l’auto tra Abbiadori e Portisco, ferita la conducente

Incidente tra Portisco e Abbiadori, ferita in codice giallo

Intorno alle 13 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un incidente sulla Provinciale 94, tra Portisco e Abbiadori. Per cause da accertare un’autovettura si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata.

Ferita, in codice giallo, l’unica occupante che è stata affidata alle cure del personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato quel tratto di strada. Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono intervenuti anche i carabinieri.

