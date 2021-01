Incidente ad Arzachena, tre feriti trasportati al Pronto soccorso di Olbia

Lo scontro questa sera.

Incidente questa sera poco prima della 19 e 30 ad Arzachena, sulla statale 125 vicino al bivio per Cannigione. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e coadiuvato i sanitari del 118 nelle operazioni di soccorso. Tre i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso di Olbia in codice giallo.

Sul posto anche la polizia per i rilievi ed accertare le cause dell’incidente.

