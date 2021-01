Arzachena Academy, sconfitta in trasferta contro il Monterosi

Gli smeraldini non riescono a pareggiare.

Sfortunata trasferta per un’Arzachena Academy che non riesce a trovare il gol del meritato pareggio. A Monterosi è 2 a 1 per i padroni di casa, che partono subito forte con un gol annullato già al 2′ per fuorigioco. L’Arzachena regge l’urto, ma al 9′ capitola con Piroli. I biancoverdi giocano bene, e vanno vicini al pareggio al 21′. È il preludio al gol del pareggio, che giunge al 36′ col preciso tiro dal limite dell’area di Defendi.

La ripresa vede le due squadre alternare sterili sortite in avanti, fino al 48′, quando Sivilla fa tap-in e ribadisce il pallone in rete dopo la parata di Ruzittu. Al 60′ i padroni di casa avrebbero l’occasione del 3 a 1 con Sivilla, ma una pozzanghera ferma il pallone sulla linea di porta permettendo a Bachini di spazzare. L’Arzachena gioca, bene, ma le ultime due occasioni sono del Monterosi con Sowe, prima ipnotizzato da Ruzittu all’84’, poi impreciso tre minuti dopo.

Monterosi: Salvato, Piroli, Petti, Costantini, Buono, Cancellieri, Sivilla (71′ Sowe), Pellacani (85′ Angeli), Lucatti, Capodaglio )68′ Borrelli), Rea. A disposizione: Torrelli, Berardi, Montanari, Vagnoni, Zambrini, Caon. All. D’Antoni

Arzachena: Ruzittu, Paolini, Ungaro, Olivera, Molino, Loi (80′ Padovani) Congiu, Rossi (64′ Fini), Bachini, Manca, Defendi. A disposizione: Al-Tumi, Vitale, Fossati, Kassama, Bellotti, Marinari, Fusco. All. Cerbone

Arbitro: Viapiana di Catanzaro, assistito da Linara (Firenze) e De Vito (Napoli)

Marcatori: 9′ Piroli (M), 36′ Defendi (A), 48′ Sivilla (M)

Ammoniti: Olivera (A), Buono (M), Cancellieri (M), Rea (M)

(Visited 23 times, 23 visits today)