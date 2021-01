L’installazione del monumento.

Sarà installato in piazza XXIII febbraio a La Maddalena il monumento dedicato all’eroe nostrano Domenico Millelire, medaglia d’oro al valore militare. Il progetto prevede il riposizionamento del monumento dedicato al nocchiere della Reale Marina sarda, onorato per “aver ripreso al nemico l’isola di Santo Stefano e per la valorosa difesa dell’isola contro gli attacchi della squadra navale della Repubblica francese”.

Per realizzare il monumento si dovranno anche realizzare dei lavori sulla piazza. Il progetto interessa una superficie di 1300 metri quadri, per un investimento di 650mila euro, di cui 450mila per lavori dedicati all’onoreficenza a Millelire. Il finanziamento dei lavori è stato programmato reperendo le somme attraverso la ripartizione degli oneri di servitù militare.

Per i lavori, il Comune si è avvalso di un professionista esterno. Ad aggiudicarsi l’incarico inerente alla progettazione di fattibilità tecnico-economica in piazza XXIII febbraio è lo studio dell’ingegnere Marco Luciano.

