Scontro frontale sulla Olbia-Arzachena, ferito l’assessore regionale Piu

Antonio Piu tra i feriti dell’incidente ad Arzachena.

Anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu è tra i feriti nell’incidente frontale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 29 ottobre, lungo la strada tra Arzachena e Olbia. L’esponente della giunta stava facendo ritorno da La Maddalena, dove in mattinata aveva svolto un sopralluogo al cantiere delle case popolari insieme al sindaco Fabio Lai per verificare la ripresa delle opere e fare il punto sul cronoprogramma delle consegne.

Le sue condizioni.

Fortunatamente le conseguenze dell’impatto non sono gravi, ma ha riportato alcune ferite. L’assessore, che si trovava a bordo come passeggero, ha riportato un trauma toracico. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per essere sottoposto agli accertamenti clinici e agli esami radiografici del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia locale e i vigili del fuoco di Arzachena.

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