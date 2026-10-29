Violento incidente sulla 125 per Arzachena: cinque i feriti

Incidente ad Arzachena.

Nel primo pomeriggio lungo la strada statale 125, in direzione di Arzachena, si è verificato un violento incidente stradale. Lo scontro ha visto il coinvolgimento diretto di due veicoli. Stando ai primi rilievi effettuati sul posto, la dinamica dell’impatto sarebbe riconducibile a una repentina invasione di corsia compiuta da un’auto di colore grigio, la quale procedeva proprio con marcia orientata verso Arzachena prima di scontrarsi con l’altra vettura sopraggiunta.

Cinque i feriti.

L’impatto, violento e improvviso, ha immediatamente fatto scattare i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e dei rilievi del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le squadre di emergenza per prestare le prime cure ai passeggeri rimasti coinvolti.

Complessivamente si registrano cinque persone ferite, tutte fortunatamente non gravi, dunque non in pericolo di vita ma comunque bisognose di accertamenti e cure ospedaliere tempestive. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti e disagi significativi per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati.

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