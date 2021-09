L’incidente questo pomeriggio ad Arzachena.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 e 30 sulla strada provinciale 59, nei pressi del bivio per Monticanaglia. Per cause da accertare un’autovettura è uscita di strada andando a finire sopra un dosso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena che, oltre alla messa in sicurezza dell’auto e la bonifica dell’area, ha collaborato col personale sanitario del 118 nei soccorsi di una ragazza ferita e trasportata all’ospedale di Olbia. Gli altri due occupanti invece hanno riportato lievi escoriazioni. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione delle cause dell’incidente.

(Visited 208 times, 236 visits today)