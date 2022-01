L’incidente intorno alle 17 e 30.

Intorno alle 17 e 30 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla statale 427 Arzachena-Sant’Antonio di Gallura per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada dopo aver colpito il guard rail nella corsia opposta. Lievi ferite per il conducente, assistito dal personale del 118, per il quale non è stato necessario il trasferimento in ospedale. La squadra ha messo in sicurezza l’auto e bonificato l’area. Presenti sul posto anche i carabinieri.