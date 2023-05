Incidente vicino all’ex Auchan di Olbia: due feriti in ospedale e traffico in tilt

Incidente vicino all’ex Auchan di Olbia

Due feriti in ospedale a Olbia a causa di un incidente che si è verificato alle porte della città, vicino all’ex Auchan. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un tamponamento che ha coinvolto due veicoli.

Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti dagli operatori sanitari del 118 in ospedale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Per gestire la viabilità e ricostruire al dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Olbia.

