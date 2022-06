L’incidente stradale a Olbia ha provocato diversi feriti.

Grave incidente stradale, questa sera, sulla provinciale 73, Olbia – Porto Rotondo. Per cause in accertamento, 4 auto sono rimaste coinvolte nel sinistro provocando il ferimento di diversi conducenti e passeggeri.

Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 con 3 ambulanze. Diversi i feriti che in questo momento vengono accompagnati in ospedale. Presenti i carabinieri per i rilievi di legge e il coordinamento del traffico, che nel frattempo ha subito forti rallentamenti.