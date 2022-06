L’incidente frontale a Olbia.

Incidente stradale, questo pomeriggio, intorno alle 16:30, in via Petta ad Olbia. Per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha accompagnato un ferito al pronto soccorso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge utili ad accertare eventuali responsabilità.