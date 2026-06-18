Violento incidente tra auto e moto a Olbia: centauro ferito

Incidente stradale in zona industriale a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle ore 17, in via Capoverde, a Olbia, all’altezza del civico 22. L’impatto, una dinamica frontale-laterale, ha visto coinvolti un’auto e un motociclo.

La ricostruzione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, alla base del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza a destra. L’urto è stato violento e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, sbalzato sull’asfalto.

I soccorsi sono scattati immediatamente. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure al centauro per poi predisporre il trasferimento in ospedale. Il ferito è stato ospedalizzato in codice arancio. Le sue condizioni sono serie a causa dei traumi riportati nell’impatto, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale di Olbia per i rilievi di rito, utili a stabilire l’esatta dinamica delle responsabilità, e per la gestione del traffico, che ha subito inevitabili rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

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