Incidente tra auto e moto nel corso di Olbia, un ferito

L’incidente nel corso Vittorio Veneto a Olbia.

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato lungo corso Vittorio Veneto, a Olbia, dove sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti e avviare gli accertamenti. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è stato preso in carico dagli operatori sanitari dell’Intervol e trasportato in codice giallo all’ospedale Giovanni Paolo II. Le sue condizioni sono state valutate non gravi dai medici subito dopo il trasferimento in struttura.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’intervento ha comportato rallentamenti alla circolazione nella zona interessata per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato allo scontro tra i due mezzi.

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