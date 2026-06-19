Incidente stradale a Olbia.

Nel primo pomeriggio di oggi, a Olbia, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista. Stando alle prime informazioni, il sinistro è accaduto presso la rotatoria “Pedra Niedda”, alla periferia della città.

La dinamica.

Il conducente di un motociclo ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra in un’uscita di strada autonoma. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e della polizia locale. Fortunatamente il sinistro non ha registrato conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi per accertarsi delle condizioni del centauro. Nonostante la dinamica, nessuna persona è rimasta ferita e non è stato necessario il trasporto in ospedale. I rilievi di legge e la gestione del traffico, che ha subito solo leggeri rallentamenti, sono stati affidati alle autorità competenti.

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