Incidente in bici a Olbia, le condizioni della 18enne

Le condizioni della giovane vittima di incidente in bici a Olbia.

Restano stabili, ma gravi, le condizioni della ragazza di 18 anni rimasta coinvolta in un incidente in bici nel pomeriggio di ieri, 15 luglio, a Olbia. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo un violento impatto che le ha causato un trauma cranico. L’episodio si è verificato in via Mantova.

La ragazza stava affrontando un tratto in discesa quando avrebbe improvvisamente perso il controllo della bicicletta. Non si esclude un possibile guasto ai freni, ipotesi che dovrà essere verificata dagli investigatori. La velocità crescente del mezzo avrebbe reso impossibile qualsiasi manovra per evitare l’impatto. La bicicletta si è così schiantata contro un muro e la giovane è stata sbalzata dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto e battendo con forza la testa.

Immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza del 118, allertata dalla centrale operativa Areus di Sassari. Gli operatori sanitari, constatata la gravità del quadro clinico, hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima di disporre il trasferimento urgente in ospedale. La dinamica resta ora al centro delle verifiche, mentre cresce la preoccupazione per le condizioni della ragazza.

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