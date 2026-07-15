Perde il controllo dell’auto e invade la corsia opposta, paura a Cannigione

Incidente a Cannigione.

Un incidente stradale ha tenuto con il fiato sospeso i passanti lungo la strada che conduce a Cannigione (Arzachena) nella serata di oggi. Intorno alle 20:15, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una vettura di grossa cilindrata ha improvvisamente perso aderenza con l’asfalto, uscendo fuori dalla sede stradale.

Lo schianto.

Il veicolo, dopo aver perso il controllo, ha terminato la propria corsa sul margine opposto della carreggiata rispetto al senso di marcia originario, fermandosi in una posizione che ha subito attirato l’attenzione degli automobilisti in transito. La dinamica del sinistro rimane al momento al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con esattezza i momenti immediatamente precedenti alla perdita di controllo del mezzo.

I soccorsi.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo dell’accaduto le pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. I militari e gli agenti si sono occupati fin da subito di effettuare i rilievi scientifici necessari a stabilire le cause del fuori strada e di mettere in sicurezza il tratto viario interessato, regolando il flusso veicolare per evitare ulteriori disagi alla circolazione.

La nota rassicurante dell’evento riguarda l’assenza di conseguenze gravi per le persone. Sul posto, infatti, non si è registrata la presenza dei vigili del fuoco né dei mezzi di soccorso sanitario del 118. Questa circostanza fa propendere con decisione per l’ipotesi che non ci siano stati feriti e che l’incidente abbia causato unicamente danni materiali al veicolo coinvolto. La situazione della viabilità sulla strada per Cannigione è monitorata costantemente per garantire il completamento delle operazioni di rimozione della Mercedes in totale sicurezza. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità

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