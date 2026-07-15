Ragazza gravemente ferita nell’incidente con la bici a Olbia: cosa è successo

La ragazza è gravemente ferita a causa dell’incidente a Olbia.

Stava percorrendo la discesa di via Mantova, nel quartiere Poltu Cuadu, a Olbia, la ragazza che nel primo pomeriggio è rimasta vittima di un terribile incidente stradale in sella alla sua bicicletta. La scena è avvenuta davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno visto la bici prendere velocità e sbalzare la 18enne contro il muro del cortile in fondo alla strada.

La giovane ciclista è finita all’interno del cortile dove ha battuto la testa, riportando gravissime ferite. Stando alle prime informazioni, la 18enne si trova in condizioni critiche: per questo motivo si valuta il trasferimento all’ospedale di Sassari. Non sono ancora note le cause dell’incidente stradale, ma si ipotizza un un guasto ai freni. Sembrerebbe che la giovane non sia più riuscita a rallentare e il mezzo ha preso rapidamente velocità. La discesa di via Mantova infatti ha una pendenza elevata non lasciando alla giovane il tempo di frenare la sua bici.

I soccorsi e le indagini.

I medici del 118, arrivati subito sul posto, hanno prestato le prime cure d’urgenza e l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le condizioni particolarmente critiche della ragazza hanno spinto il personale sanitario a valutare un trasferimento immediato a Sassari. Per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area, gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno chiuso temporaneamente al traffico quel tratto di strada. Saranno ora gli accertamenti dei vigili a fare piena luce sull’esatta dinamica del drammatico incidente.

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