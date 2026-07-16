Maturità 2026, all’Agrario di Olbia premiato l’impegno degli studenti

Ecco i risultati della maturità 2026 all’Agrario di Olbia

Si è concluso anche all’Istituto Tecnico e Professionale Agrario (ex IPAA) di via Loiri a Olbia l’esame di Stato per la maturità 2026. La classe 5A TA dell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – articolazione Viticoltura ed Enologia, ha portato a termine il proprio percorso di studi, confermando la vocazione dell’istituto nella formazione di figure professionali legate al mondo dell’agricoltura, della viticoltura e delle produzioni agroalimentari.

Tra i quattordici diplomati non si registrano centisti, ma non sono mancati risultati di rilievo. Il voto più alto è stato 96/100, ottenuto da Michele Murgia, seguito da Antonella Marrone, che ha conseguito 94/100.

L’Istituto Agrario ha una forte impronta pratica grazie all’azienda agraria, alle serre e ai laboratori presenti nella sede. Gli studenti si formano in ambiti come la tutela dell’ambiente, la viticoltura, le produzioni agroalimentari e la valorizzazione del territorio. Per questa ragione l’Istituto Agrario rappresenta da anni un punto di riferimento nel territorio gallurese per la preparazione di tecnici specializzati in un settore strategico per l’economia locale.

Il percorso di studi unisce la formazione teorica alle attività pratiche svolte nei laboratori e negli spazi dedicati alle coltivazioni e alla viticoltura, offrendo agli studenti competenze spendibili sia nel mondo del lavoro sia nel proseguimento degli studi universitari.

Per i neo diplomati dell’Agrario si apre ora una nuova fase, tra chi sceglierà di proseguire il proprio percorso accademico e chi, invece, metterà subito a frutto le competenze acquisite in uno dei comparti più rappresentativi della Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui