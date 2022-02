L’incidente al bivio di Portisco.

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 16, sulla provinciale 73 all’altezza del bivio di Portisco. Per cause in corso d’accertamento sono rimasti coinvolti un suv Toyota che procedeva in direzione di San Pantaleo e una donna di 47 anni di Olbia su una moto Yamaha che procedeva verso la città.

La motociclista è stata trasportata con l’ausilio dell’eliambulanza all’ospedale di Sassari. Sulla dinamica dell’incidente i rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Olbia. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che ha provveduto ha mettere in sicurezza lo scenario e collaborato nei soccorsi.