Calcio, pareggio dell’Olbia contro l’imolese

Udoh trova il gol allo scadere.

L’Olbia Calcio gioca un’ottima partita a Imola, partendo subito in attacco, ma non va oltre l’1 a 1. Dopo averci provato al 9′ con Belloni – conclusione violenta di poco alta sulla traversa – , al 26′ quando, con un passaggio smarcante di prima, Arboleda sorprende la difesa rossoblù e consente a Ragatzu di presentarsi davanti ad Angeletti. Il pallonetto solo per un’inezia non termina in rete. Tra il 32′ e il 33′, invece, sale in cattedra Ciocci, che dice no per due volte a Padovan. Quello che succede, invece, sul finire di frazione testimonia dell’acceso agonismo in campo e dell’importanza della posta in palio. Il gioco è fermo quando al 46′ Lombardi A. colpisce Arboleda con una testata sul volto. Il direttore di gara decide di sanzionare con un giallo entrambi i giocatori.

Nella ripresa parte forte l’Imolese che accelera le operazioni anche se in maniera non sempre ordinata. L’Olbia sa di poter fare male all’avversario e al 52′ su iniziativa personale di Pinna va vicina al vantaggio. Il fendente mancino dell’esterno bianco rasenta la traversa. Al 63′ Biancu taglia fuori la difesa dell’Imolese con un tracciante al bacio, Angeletti in uscita su Ragatzu salva i suoi spedendo in fallo laterale. Un giro di orologio dopo ancora Pinna protagonista: rientra sul destro cercando il palo più lontano ma trovando ancora una volta la risposta attenta di Angeletti. La forza d’impatto dell’Imolese porta risultato attorno al 72′ quando un’azione confusa al limite dell’area si risolve con un tiro non irresistibile, smorzato con il braccio da La Rosa. È il calcio di rigore che, trasformato da Livieri, porta in avanti i locali.

C’è tutto il tempo per recuperare ma l’Olbia sembra in qualche modo tramortita e ci mette del tempo a riprendersi. L’ingresso di Saira vivacizza il reparto avanzato, ma è Pinna a suonare la sveglia innescando il la per il recupero: a due minuti dal 90′, l’esterno di Zeddiani ha ancora l’argento vivo addosso quando anticipa D’Alena sulla propria trequarti con un tocco di testa, avanza e serve Udoh nello spazio. Angeletti battezza male l’angolo di conclusione e Udoh vede la porta spalancata e deposita in rete.

Il punto del “Galli” consente ai bianchi di portarsi a quota 30 punti in classifica e mettere nel mirino la partita di mercoledì sul campo della Viterbese. Si rimane in Penisola per recuperare al meglio le energie in vista di un impegno che richiederà grande spirito agonistico.

TABELLINO

Imolese-Olbia 1-1 | 28ª giornata

IMOLESE: Angeletti, Vona, Angeli, Benedetti, Liviero, Romano, Padovan (60′ Belloni), D’Alena, Cerretti, Lombardi A. (76′ Boscolo Chio), De Feo (60′ Lombardi L.). A disposizione: Santopadre, Hysi, Lia, De Sarlo, Manzo, La Vardera, Milani, Palma. Allenatore: Gaetano Fontana.

OLBIA: Ciocci, Brignani, Pisano (16′ Lella), Emerson, Arboleda, Ladinetti, La Rosa (78′ Saira), Pinna, Belloni (46′ Biancu), Mancini (46′ Udoh), Ragatzu. A disposizione: Van der Want, Perseu, Chierico, Occhioni, Manca. Allenatore: Max Canzi.

ARBITRO: Simone Gauzolino (Torino). Assistenti: Fabio Catani (Fermo) e Mario Chichi (Palermo). Quarta ufficiale: Ilaria Bianchini (Terni).

MARCATORI: 73’ rig. Livieri (I), 88’ Udoh

AMMONITI: 28’ Emerson, 41’ D’Alena (I), 44’ Mancini, 47’ Arboleda e Lombardi A. (I), 56’ Udoh, 72’ La Rosa, 90’ Liviero ()), 93’ Pinna.