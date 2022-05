L’incidente Buddusò.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Buddusò dove una moto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada autonomamente poco prima delle 19 di oggi.

Ferito il motociclista che è stato soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso all’ospedale di Ozieri in ambulanza. Sul posto presente anche l’elisoccorso, ma non è stato necessario il trasporto d’urgenza.