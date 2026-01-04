Incidente di caccia a Olbia, ferito un 56enne: è in gravi condizioni

Un uomo è rimasto ferito in un incidente di caccia a Olbia.

Incidente di caccia questo pomeriggio nelle campagne di Olbia, dove un cacciatore di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto. L’uomo ha riportato lesioni importanti alla colonna vertebrale, che hanno reso necessario un intervento medico immediato.

L’uomo è stato trasferito in elisoccorso a Sassari.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e allertato l’elisoccorso Areus tramite la centrale operativa di Sassari. Dopo il trasporto iniziale all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stato sottoposto alle prime procedure di stabilizzazione, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente al reparto specializzato dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, per garantire assistenza più approfondita e adeguata alle sue condizioni.

