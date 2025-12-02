Colpito da un proiettile da caccia ad Arzachena, grave un uomo

L’incidente di caccia Arzachena.

Un uomo è rimasto gravemente ferito da un colpo partito dal fucile da caccia, nelle campagne di Arzachena. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il fatto è accaduto il 30 novembre, nelle campagne di Monti Canu, quando è stato colpito a una gamba mentre stava lavorando sul muretto del suo terreno, facendo scattare le indagini.

Fortunatamente, il proiettile non ha colpito gli organi vitali, ma gli ha rotto il femore riportando gravi danni. Sul posto erano arrivate due ambulanze del 118 che lo hanno portato al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia in codice rosso. Poi il ricovero in Ortopedia dove ha subìto un intervento chirurgico per ricostituire il nervo sciatico lesionato.