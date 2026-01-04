A Olbia un corso per l’autodifesa personale delle donne

Il corso per l’autodifesa delle donne a Olbia.

Rafforzare la consapevolezza personale e fornire strumenti concreti per affrontare situazioni di rischio è l’obiettivo del corso di Antiaggressione Femminile che prenderà il via a Olbia a partire dal 22 gennaio. L’iniziativa è rivolta a tutte le donne, senza limiti di età, a partire dai 12 anni, e nasce con l’intento di accrescere sicurezza e capacità di reazione attraverso un percorso strutturato di prevenzione e autodifesa.

Il programma prevede cinque lezioni a cadenza settimanale, in programma ogni giovedì fino al 19 febbraio, dalle 20 alle 21:15, negli spazi della palestra dell’Istituto Panedda, in via Mameli. La prima lezione, fissata per giovedì 22 gennaio, sarà di presentazione e prova, gratuita e senza impegno, così da consentire alle partecipanti di avvicinarsi al corso senza vincoli e senza la necessità di esperienze pregresse.

A guidare il percorso sarà Simone Ledda, istruttore di difesa personale certificato Kma – Krav Maga Academy, con una specifica specializzazione nell’antiaggressione femminile. L’impostazione del corso combina aspetti teorici e pratici, puntando non solo sulle tecniche di autodifesa ma anche sulla gestione dello stress e sul corretto approccio mentale di fronte a un pericolo improvviso.

“La nostra esperienza in campo ci ha permesso di strutturare questo percorso formativo in modo da ottenere un cambiamento nell’atteggiamento mentale in risposta ad un’aggressione – afferma Ledda -. Questo può fare una grandissima differenza nella possibilità di tornare a casa dai propri cari: la gestione dello stress è infatti determinante in situazioni di forte pericolo, sarà quello che farà la differenza tra il soccombere o il riuscire a reagire. Durante gli incontri verranno affrontati tre fondamentali aspetti della difesa personale femminile: Prevenzione: Consigli, suggerimenti, abitudini sbagliate, approccio con sconosciuti, sesto senso, autocontrollo, ecc. Il segreto è nella mente e nel saper gestire lo stress causato da un improvviso evento critico”.

Per informazioni e dettagli è possibile rivolgersi a Simone Ledda al numero 351/4278576 o all’indirizzo email simoneledda@kma.it.

