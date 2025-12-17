Incidente sulla provinciale 90 per Castelsardo: ferito il conducente

Incidente stradale per Castelsardo.

Questo pomeriggio, intorno alle 18, sulla strada provinciale 90, per Castelsardo, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, ha coinvolto un’automobile, che è finita fuori strada, per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Sassari, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo e affidato alle cure del 118.

Lo scenario ha impegnato gli uomini della squadra per l’estricazione dell’unico occupante, che ha richiesto tecniche specialistiche per portarlo all’esterno della vettura ed affidarlo alle cure dei sanitari presenti sul posto. Carabinieri e 118 hanno garantito la sicurezza dello scenario ed il trattamento sanitario del pericolante.

