Cade in un vano profondo 3 metri, ferita donna a Golfo Aranci

Incidente a Golfo Aranci.

Momenti di tensione questa mattina, giovedì 9 ottobre, a Golfo Aranci per un incidente domestico. Una donna di circa 60 anni è precipitata per circa tre metri all’interno di un’intercapedine di aerazione perimetrale di uno scantinato.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia. Dopo un’operazione di recupero complessa e accurata, i pompieri sono riusciti a estrarre la signora in sicurezza. Le dinamiche che hanno portato alla caduta sono ancora in fase di accertamento. La donna è stata subito affidata alle cure del personale sanitario del 118 presente in loco per le prime valutazioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui