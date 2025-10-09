Mengoni è la stella del Capodanno di Olbia: la conferma ufficiale

Marco Mengoni scelto per il Capodanno di Olbia.

È ufficiale: Marco Mengoni sarà la stella del Capodanno di Olbia edizione 2025. A confermarlo poco fa l’assessore al Turismo e allo Spettacolo di Olbia, Marco Balata. Da giorni si vociferava che fosse proprio lui, una delle popstar più famose del panorama musicale italiano a esibirsi la notte del 31 dicembre 2025 ed è arrivata la conferma che ha confermato i rumors.

Lo ha comunicato proprio lo stesso Balata con una storia sul suo account ufficiale su Instagram. Il cantautore non si esibirà al Molo Brin, a causa dei lavori in corso, ma sarà pensata un’altra location per accogliere il concertone di fine anno, probabilmente l’Isola Bianca.

