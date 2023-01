L’incidente sulla strada di Olbia.

Scontro frontale tra auto, questa mattina, a Olbia. Per cause in fase di accertamento, all’altezza della strada statale 125, le auto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato uno dei conducenti.

Sul posto, nei pressi del mobilificio, è intervenuto il personale sanitario del 118. Accompagnato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

