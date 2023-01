Si era spogliato davanti a due bambini: si è tolto la vita

Si è tolto la vita l’uomo che si sarebbe denudato davanti a due bambini.

Aveva mostrato i genitali a due bambini di 7 e 11 anni, dopo averli seguiti in auto. I piccoli, profondamente scossi, avevano raccontato l’accaduto ai genitori che avevano sporto denuncia ai carabinieri di Guspini, luogo dove è avvenuto il fatto.

Il presunto maniaco, dopo i fatti di domenica mattina in via Amendola, si è tolto la vita. Il padre dei piccoli aveva raccontato tutto sui social, dando l’allarme e avvisando gli altri genitori della presenza del molestatore di bambini. Ora, l’uomo, forse per rimorso o per paura delle conseguenze, poiché è stato identificato da una foto della sua auto, ai militari di Guspini, si è suicidato.

