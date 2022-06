L’incidente questa mattina a Olbia.

Violento incidente frontale questa mattina sulla sopraelevata che conduce all’aeroporto di Olbia che ha visto coinvolto un una moto e un’auto.

Il motociclista, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente contro una Lancia Y. Immediati i soccorsi l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Olbia con l’ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area dell’incidente, mentre la strada è stata chiusa al traffico.