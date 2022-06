L’incidente stradale sulla sopraelevata di Olbia.

È ancora grave V. T., il 28enne che, domenica mattina, in sella alla propria moto è rimasto vittima di un incidente frontale contro un’auto sulla sopraelevata che conduce all’aeroporto di Olbia.

Il giovane, per cause da accertare, si era scontrato frontalmente contro una Lancia Y. Immediati i soccorsi con il trasferimento in ambulanza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. La prognosi resta riservata.