L’incidente vicino Santa Teresa Gallura.

Le condizioni della donna coinvolta in un grave incidente tra due auto vicino Santa Teresa Gallura rimangono critiche. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio, sembra essere stato causato da un sorpasso imprudente.

Sabato pomeriggio, lungo la Provinciale in località Lu Colbu, un’auto che stava sorpassando si è scontrata con un’altra auto che stava svoltando. L’impatto è stato inevitabile, causando lo sbalzo della donna di 39 anni dall’abitacolo. Nell’altra auto viaggiava una coppia di 33 e 35 anni insieme al loro bambino di soli 9 mesi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, tra cui la Protezione Civile Lungoni di Santa Teresa e un’ambulanza con personale medico da Tempio. È stato anche necessario l’intervento dell’elisoccorso. I soccorritori hanno effettuato la rianimazione della donna per un lungo periodo sul posto, dopodiché è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Olbia, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva. Le ambulanze si sono occupate della famiglia coinvolta, che ha riportato fratture e ferite. La madre presenta un sospetto trauma cranico ed è stata trasferita a Olbia in ambulanza con codice rosso. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco di Arzachena.

