Incidente all’incrocio di Olbia, ci sono feriti: cosa è successo

Un incidente all’incrocio di Olbia ha provocato alcuni feriti.

Un incidente verificatosi questa mattina in via Basilicata, all’altezza dell’incrocio con via Lazio, a Olbia, ha visto coinvolte due auto ed è stato necessario l’intervento della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei veicoli sarebbe entrato in controsenso di marcia, provocando così l’impatto con un’altra auto che procedeva regolarmente. A causa dello scontro, alcune persone hanno riportato ferite, di lieve entità, e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, mentre gli agenti hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’accaduto per stabilire eventuali responsabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui