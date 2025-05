Alla scoperta della Sardegna, incontro all’Olbia Community Hub

“Alla scoperta della Sardegna” all’Olbia Community Hub

Venerdì 23 maggio, dalle 18:00 alle 20:00, all’Olbia Community Hub si terrà il quinto e ultimo appuntamento con “Alla scoperta della Sardegna“. “Ciclo di seminari, organizzato in collaborazione con Sardegna turistica, dedicati alla scoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale.

Venerdì 23 l’incontro sarà dedicato alle Domus de Janas decorate, antiche tombe scavate nella roccia, custodi di simboli e misteri che raccontano la profonda spiritualità delle civiltà prenuragiche”.

LEGGI ANCHE: Ritorna il Mercato Contadino del Community Hub a Olbia

“L’intervento sarà curato dalla Dott.ssa Nadia Canu, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, che illustrerà le più recenti scoperte e campagne di scavo, offrendo uno sguardo su queste straordinarie testimonianze del passato.

L’incontro sarà moderato da Gian Mario Figoni Frau, volto e voce di Sardegna Turistica.

“L’appuntamento on le Domus de janas è per venerdì 23 maggio 2025, dalle ore 18:00 alle 20:00 presso l’Olbia Community Hub (Via Perugia, 3).

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti.

Per informazioni è possibile contattare l’Olbia Community Hub al tel. 3459990314 o al seguente indirizzo e-mail info@olbiacommunityhub.it”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui