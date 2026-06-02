Dispersi a Olbia, nuove ricerche in mare dopo alcuni ritrovamenti

Le ricerche in mare a Olbia.

Nuovi interventi in mare e accertamenti medico-legali in seguito al recente rinvenimento di resti umani al largo di Tavolara. La svolta è arrivata quando la rete del peschereccio “Perla nera” ha issato a bordo un giubbotto rosso contenente il documento d’identità di Lorenzo Deiana, uno dei due fratelli olbiesi scomparsi da oltre un anno, insieme a frammenti corporei.

La Procura di Tempio Pausania ha avviato l’iter per fare chiarezza sulla vicenda. Il pubblico ministero formalizzerà l’incarico per gli esami tecnici al medico legale, con l’obiettivo di stabilire se i resti appartengano al fratello minore o a quello maggiore, Giuseppe. Nel frattempo, la Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione marittima del Nord Sardegna, sta analizzando i dati elettronici dell’imbarcazione da pesca per tracciarne la rotta precisa, elemento fondamentale per circoscrivere l’area delle nuove ricerche, dato che manca una coordinata esatta del ritrovamento. I familiari dei due giovani, supportati dal proprio legale, hanno intanto sollecitato l’impiego dei mezzi della Marina Militare per supportare le operazioni di localizzazione e recupero nel tratto di mare interessato.

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