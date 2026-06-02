I medici devono trovare casa, insorge Forza Italia Gallura

Le parole della Todde fanno insorgere Forza Italia Gallura.

Le dichiarazioni della presidente della Regione Alessandra Todde, che ha invitato i sindaci a individuare soluzioni abitative per i medici di base, tornano al centro del dibattito politico. Forza Italia Gallura interviene sulla vicenda parlando di una criticità strutturale nella gestione della sanità territoriale e richiamando la necessità di interventi programmati a livello regionale.

“La carenza di medici nei territori non si risolve delegando ai Comuni compiti che spettano alla Regione, ma attraverso investimenti, organizzazione e una strategia chiara – affermano i forzisti -. Ciò che appare ancora più grave è che questo appello arrivi mentre la Regione Sardegna sta beneficiando di importanti risorse finanziarie derivanti dagli accordi con lo Stato nell’ambito della vertenza entrate. Parliamo di centinaia di milioni di euro che stanno rafforzando le disponibilità finanziarie dell’amministrazione regionale e che dovrebbero essere destinati prioritariamente ai servizi essenziali per i cittadini”.

Il confronto politico prosegue con ulteriori osservazioni sulla destinazione delle risorse e sulle priorità di intervento. Forza Italia richiama l’attenzione sulla necessità di un utilizzo mirato dei fondi e si interroga sulle scelte della Regione in materia di sanità territoriale e di servizi ai cittadini. “I sardi si chiedono legittimamente dove finiranno questi soldi. Se la Regione ritiene che la mancanza di alloggi sia uno dei fattori che scoraggiano i medici dal lavorare nelle aree più disagiate dell’Isola, perché non utilizza queste risorse per realizzare un piano regionale di incentivi e ospitalità per il personale sanitario? Perché non investire con decisione nel rafforzamento della medicina territoriale, nell’abbattimento delle liste d’attesa e nel reclutamento di nuovi professionisti?”, si chiedono da Forza Italia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui