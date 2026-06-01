Tentato omicidio a Olbia, come sta il 21enne. Analisi sulle telecamere

Le indagini sul tentato omicidio a Olbia.

Le indagini della polizia sul tentato omicidio di un 21enne di Olbia sul lungomare di via Redipuglia tra sabato e domenica, sono in corso per trovare l’aggressore che ha accoltellato il giovane olbiese. Gli agenti del commissariato locale stanno analizzando con attenzione i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, sperando di trovare dettagli cruciali per identificare l’aggressore, che attualmente è in fuga.

La violenta aggressione, scattata intorno a mezzanotte ha riacceso i riflettori sulla sicurezza in Gallura. Sulla vicenda è intervenuto il sindacato della Polizia di Stato che ha espresso profonda preoccupazione per la gestione della sicurezza in città.

Gli aggiornamenti.

Migliorano le condizioni del giovane ricoverato in codice rosso all’ospedale di Olbia per profonde ferite alla gola e alla testa. Il ragazzo infatti è stato stato dimesso dal reparto di chirurgia. Una notizia che ha rassicurato tutti quelli che in queste ore erano preoccupati per il 21enne ferito gravemente.

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