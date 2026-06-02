Nessuna irregolarità, riapre il ristorante chiuso a Golfo Aranci

Riapre il ristorante a Golfo Aranci.

Dopo gli interventi di verifica e le successive attività di adeguamento alle prescrizioni richieste, lo storico ristorante Manzoni di Golfo Aranci ha ripreso l’attività nel corso del fine settimana, a seguito della revoca del provvedimento di chiusura disposto in precedenza dall’Asl Gallura.

La decisione di consentire la riapertura è stata assunta in autotutela dall’azienda sanitaria locale, dopo un nuovo sopralluogo effettuato presso il locale, nel quale è stato accertato che le irregolarità inizialmente contestate risultavano superate grazie agli interventi messi in atto dalla proprietà per la messa a norma della struttura. La verifica ha riguardato il rispetto degli standard previsti in materia igienico-sanitaria e la conformità delle condizioni operative rispetto alla normativa vigente.

La vicenda aveva avuto origine da un controllo eseguito nei giorni precedenti da parte dei tecnici dell’Asl e dai carabinieri del Nas, nell’ambito di un’attività di vigilanza sul settore della ristorazione. In quell’occasione erano state rilevate alcune criticità che avevano portato all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività. Successivamente, il legale che assiste la titolare del ristorante ha presentato un ricorso e, parallelamente, ha inoltrato una richiesta di riapertura all’autorità sanitaria, evidenziando l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni indicate. In seguito a tali comunicazioni, l’Asl ha disposto un ulteriore sopralluogo per la verifica delle condizioni del locale. Nel corso del nuovo accesso ispettivo, gli operatori hanno riscontrato che le misure correttive erano state adottate e che le criticità precedentemente segnalate risultavano rientrate, procedendo quindi alla revoca del provvedimento di chiusura e alla conseguente riattivazione dell’esercizio commerciale.

L’episodio si inserisce in un contesto avviato a seguito della segnalazione di una coppia di turisti che, dopo aver consumato un pasto nel ristorante, aveva accusato un malessere. In seguito a tale denuncia erano stati attivati gli accertamenti e disposto il sequestro di alcune partite di tonno, successivamente analizzate. Le verifiche di laboratorio avevano escluso la presenza di contaminazioni nel prodotto alimentare sottoposto a controllo. Con la riapertura, l’attività è tornata operativa dopo il completamento dell’iter di verifica e adeguamento previsto dalle procedure sanitarie, mentre gli atti relativi all’intera vicenda restano agli atti delle autorità competenti per gli ulteriori eventuali sviluppi amministrativi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui