Incidente a La Maddalena, finisce contro le auto in sosta dopo un tamponamento

L’incidente a La Maddalena.

Incidente nel tardo pomeriggio a La Maddalena. Intorno alle 18 e 35 la conducente di Fiat Panda, transitando in via Cairoli, ha tamponato un’autovettura e dopo l’impatto ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere su altre due macchine in sosta.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di La Maddalena che ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture incidentate e l’area interessata. La conducente è stata trasferita all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per le cure del caso. Sul posto Polizia Locale per i rilievi di loro competenza.